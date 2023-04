DGID: le Syndicat des agents des Impôts et Domaines décrète 48 heures de port de brassard rouge à partir de mercredi

Le Syndicat Autonome des Agents des Impôts et Domaines (SAID) a annoncé, ce mardi, au sortir d’une assemblée générale un certain nombre de résolutions qu’il a adopté. Il s’agira principalement du dépôt d’un préavis de grève à la date du 28 avril et le 28 mai 2023. Le Syndicat compte observer une journée de port de brassard rouge dès demain mercredi qui sera renouvelé le jeudi.



« Nous avons décidé de tenir ce point de presse pour faire l’état du détail de notre Assemblée général que nous venons de tenir cette après-midi. Pour ce qui est des résolutions que nous avons adoptées, il s’agira principalement de journée de port de brassard rouge retenu demain mercredi et qui sera renouvelée le jeudi. Dès demain, il y aura le dépôt d’un préavis de grève, nous avons prévu également des journées de présence passive retenir à différentes dates renouvelables. Il s’agit de la date du 28 avril et la date du 28 mai 2023. Ces journées seront renouvelables autant de fois que nécessaire. Et enfin nous avons retenu des journées de grève totale prévu les 22, 23 et 24 mai 2023 qui seront renouvelables ou renouvelés les 14-15 et 16 juin 2023 », a déclaré Badara Gueye Secrétaire général dudit syndicat.



Poursuivant sa déclaration, l’inspecteur des Impôts et Domaines soutient que le processus de précarisation de l'agent des impôts doit cesser. « Notre combat, c’est la valorisation ou la revalorisation de l’agent de la DGID, le respect de la dignité de l’agent de la DGID. Nous avons tenu pour le symbole à venir ici, au même endroit, où notre frère, collègue Bassirou a été cueilli pour tenir ce point de presse », dit-il.