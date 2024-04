Dakar : Ocrtis saisit trois (3) tonnes de drogue estimés à 240 milliards de FCFA

Alexandre Antonio Tcham, un puissant homme d'affaires basé à Bissau, se retrouve actuellement en détention à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) à Dakar. Il est soupçonné d'être le pivot du trafic international de drogue entre les cartels d'Amérique latine, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe, renseigne L'Observateur.



Surnommé Alex, il est propriétaire du navire «N'ten Faye», intercepté par la marine sénégalaise avec une cargaison de 3 tonnes de cocaïne en provenance d'Amérique latine, estimé à 240 milliards de francs CFA. Son implication dans cette affaire, ainsi que son rôle présumé dans le trafic de drogue transatlantique, ont attiré l'attention des autorités.



Après une année de traque, les autorités sénégalaises, avec l'aide de la division opérationnelle de l'Ocrtis, ont réussi à arrêter Alexandre Antonio Tcham. À la tête d'une entreprise de pêche et investisseur dans divers secteurs, il aurait organisé le convoyage de la cargaison de drogue saisie à bord du navire «N'ten Faye».



Les enquêteurs ont mené une enquête complexe, impliquant des filatures, des recoupements et des échanges de renseignements, pour identifier les complices d'Alex et démanteler son réseau criminel. Grâce à une coopération internationale avec Interpol et les autorités judiciaires de Guinée-Bissau, la traque a finalement porté ses fruits.



L'arrestation d'Alexandre Antonio Tcham à Dakar a été le résultat d'une opération minutieuse, où il a été suivi de près par les agents de l'Ocrtis. Il a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays pour se rendre dans la capitale d'un pays voisin. Ses plans de rencontrer un homme d'affaires dubaïote pour discuter d'un projet d'usine à Dakar ont été contrecarrés par son arrestation.



Actuellement en garde à vue, Alexandre Antonio Tcham devrait être présenté devant le parquet du Tribunal de grande instance de Dakar.