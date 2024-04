GTA : le Sénégal et la Mauritanie optent pour un audit du coût (responsable ITIE Mauritanie)

Le Sénégal et la Mauritanie ont demandé un audit du projet gazier Grande Tortue Ahmeyim (GTA) pour connaître les raisons du surcoût constaté sur les dépenses effectuées pour la mise en place de la plateforme, a indiqué Hamada Bacar, chargé de communication au Comité national mauritanien de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE). Il s’est exprimé, ce lundi, lors de la cérémonie de dissémination du rapport 2022 de l’ITIE à Saint-Louis en compagnie de Baba Salihi du Collège des entreprises au sein de l’ITIE Mauritanie et directeur de la société Mauritanian Copper Mines (MCM).



« Concernant la gestion du gaz, les deux pays ont décelé du côté de la compagnie BP un surcoût qui ne se justifie pas et on demandé un audit en cours depuis quelques mois », a dit M. Hamada Bacar a rappelé sur les relations séculaires” entre le Sénégal et la Mauritanie, « deux pays liés par la géographie et aujourd’hui par l’économie ».



Selon lui, « l’adhésion à l’ITIE a permis de déceler des dysfonctionnements qui ont été corrigés et autorisé à espérer une gestion des ressources partagées au profit des populations des deux pays ».