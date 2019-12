Depuis la prison, "Boy Djiné" menace de se suicider d'ici cinq (5) jours

Détenu au Camp Pénal, le prisonnier Baye Modou Fall, plus connu sous le sobriquet « Boy Djinné », a annoncé qu’il compte mettre fin à ses jours, si les deux mandats de dépôt qu'on lui colle dans les affaires de Ziguinchor et du Lagon 2 ne sont pas levés.



L'as de l'évasion, Boy Djiné menace de suicider. Il fixe un ultimatum de 5 jours au ministre de la Justice, Me Malick Sall. « Si le 10 décembre, tous les mandats de dépôts à mon encontre ne sont pas levés, je vais me suicider. Je ne vais pas rester en prison pour des faits que je n’ai pas commis. D’ici le 10 décembre, soit on me rend mes droits, soit je me suicide. Qu’ils me condamnent à perpétuité pour les dossiers pour lesquels je suis impliqué, mais pour ce que je n’ai pas fait, je n’accepterai plus d’être gardé en prison », a confié Boy Djiné à un de ses proches, informe l’Observateur.



Le détenu Baye Modou Fall, inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, escalade, usage d'arme et de véhicule, d'évasion et d'usurpation d'identité, spécule que le procureur le poursuit injustement pour des affaires dans lesquelles il n’est pas impliqué. Me Abdoulaye Tall, avocat de Boy Djinné, quant à lui, demande que son client soit rétabli dans sa dignité d’homme, de citoyen sénégalais, de justiciable devant les cours et tribunaux, rajoute la même source .