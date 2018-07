Désencombrement des rues de Dakar : Plus de 200 véhicules, 25 charrettes et 200 motos mis en fourrière

Interrogé, un propriétaire de véhicule de raconter : «pour sortir le véhicule, soit vous louez une fourchette à 80 000 ou vous faites appel à des jeunes dans le coin moyennant d'une somme variant entre 20 000 et 30 000 pour pousser le véhicule ou le sortir».

L’Etat du Sénégal a entamé un combat contre les veilles voitures qui étouffent la capitale sénégalaise. C’est dans ce sens que plus 200 voitures ont été envoyées en fourrière. De même que 25 charrettes et 200 motos.Mais, constate "Vox populi' qui donne l'information, seules 55 personnes se sont présentées pour récupérer leurs biens. Un nombre très faible qui, à en croire le journal, est peut-être dû, aux frais élevés exigés aux concernés.Car, explique la même source, s’agissant des véhicules légers, bus et mini-bus, les frais de conduite s'élèvent à 50 000 francs Cfa et les frais de gardiennage à 4000 francs Cfa par jour.