Diass : une vendeuse d'eau se débarrasse de son nouveau-né dans une mosquée

Une jeune dame de 32 ans, célibataire et vendeuse d'eau au marché central de Diass, a été arrêtée mercredi 18 décembre 2024. A. Dione qui dit être enceinte d'un animateur de son quartier, s'est débarrassée de son nouveau-né à la mosquée. Abandonné depuis 07 heures du matin, le bébé de sexe féminin est décédé après son évacuation à la structure sanitaire de la ville, à 20 heures, après qu’elle ait été trouvée par des enfants.



Selon le journal l’Observateur qui rapporte ces faits, la femme qui a abandonné son bébé répond au nom de A. Dione, une jeune dame de 32 ans, célibataire et vendeuse d'eau au marché central de Diass.



En effet, A. Dione a commis sa forfaiture après avoir accouché, sans aucune assistance dans sa chambre.



Tout commence aux environs de 20 heures, alors que le muezzin s'apprêtait à l'appel de la dernière prière de la journée, certains habitants du quartier Ndeing, de retour du travail, rejoignent précipitamment leur domicile familial. C'est ainsi qu'un groupe d'enfants jouant derrière la mosquée, se dispersent pour rentrer chez eux.



Au moment de prendre la route passant devant la mosquée, des cris de bébé ont attiré l'attention des garçons. Voulant en savoir un d'où venait les cris 'ils se sont dirigés vers des briques posées juste dans l'enceinte de la mosquée et sur lesquelles est abandonné le nouveau-né. Celui-ci y était abandonné seul avec son cordon ombilical.



Ces derniers ont très tôt appelé les voisins qui ont pris d'assaut la mosquée de Ndeing avant d'aviser les pandores de la Brigade de gendarmerie de Diass.



Ainsi, en accompagné par l'Infirmier chef de poste (Iep) et de la sage-femme de la structure sanitaire locale, les forces de l'ordre se déploient à ladite mosquée. A la suite des constats d'usage des gendarmes, le nouveau-né de sexe féminin est, par la suite acheminé au poste de santé de la commune pour une prise charge adéquate. Mais malheureusement elle rendra l'âme quelques instants après son arrivée dans la structure sanitaire.



Les forces de l'ordre qui ont aussitôt ouvert une enquête afin d'identifier la maman du nouveau-né, ont réussi à mettre la main sur cette dernière. Face aux enquêteurs, A. Dione se livre à des révélations terrifiantes. Elle déclare aux enquêteurs être tombée enceinte des fruits de sa relation amoureuse avec un animateur de son quartier. Seulement, elle dit avoir tardivement découvert son état de grossesse qu'elle considère comme une surprise insupportable. Ce qui, lui a poussée à se débarrasser de son bébé dans ce lieu de culte. Avant d’avouer que c'est à 7 heures du matin qu'elle a déposé son nouveau-né au milieu des briques de la mosquée. Juste après son accouchement sans assistance à 6 heures du matin.