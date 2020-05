Diourbel : encore un détenu déclaré mort

Un détenu à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, une ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar, est décédé ce samedi à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Le défunt âgé d’une cinquantaine d’années, avait été évacué deux jours plus tôt à ladite structure sanitaire suite à un malaise.



Surprises à l’annonce de son décès, des personnes qui connaissaient le défunt informent qu'il ne souffrait d’aucune pathologie. Selon la Rfm, le procureur de la République a ordonné une autopsie.



Ibrahima Lô, a passé six (6) mois en détention pour une affaire de vente de véhicule à Touba.



C'est le deuxième détenu a avoir perdu la vie à la Mac de Diourbel en l'espace d'une semaine. Samedi dernier, à l’heure de la rupture du jeûne, un autre prisonnier avait aussi perdu la vie. Il traînait une blessure à la jambe.