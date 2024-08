Drame à Yeumbeul Sud : un Jeune homme souffrant de troubles psychiques meurt brûlé vif dans un incendie

Pape S., un jeune homme de 21ans, souffrant de troubles psychologiques, a trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Samedi dernier, aux alentours de 2h du matin, un violent incendie s'est déclaré dans sa chambre au quartier Afia 5, dans la commune de Yeumbeul Sud, banlieue dakaroise.



Alertés par les flammes, des membres de la famille de Pape S., se sont précipités sur les lieux pour tenter d'éteindre le feu et sauver le jeune homme. Malgré leurs efforts et les cris de détresse qui ont alerté les voisins, l'incendie a rapidement consumé la pièce, transformant la victime en torche humaine, rapporte Les Échos.



Le délégué de quartier de Afia 5 a alerté les autorités, et les policiers du poste de la localité sont arrivés sur place. Ils ont évacué la foule de curieux et délimité le périmètre du sinistre, situé au deuxième étage de la maison familiale. Pape S., gravement blessé, a succombé à ses blessures. Son corps sans vie a été retrouvé à même le sol dans la chambre, puis transporté à la morgue d'un centre hospitalier pour les besoins d'une autopsie par les sapeurs-pompiers.



Lors de l'enquête préliminaire, des membres de la famille ont confirmé que Pape S. souffrait de démence et suivait un traitement au centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye. Son père a fourni des preuves de son état de santé mentale, incluant des ordonnances et des rendez-vous médicaux. La police locale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.