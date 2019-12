Éducation : le Cusems et le Saes annoncent une grève de 48 heures

L'intersyndicale enseignante, le Saes-Cusems (Syndicat autonome des Enseignants du Supérieur et le Cadre unitaire des enseignants du Moyen et du Secondaire) a décidé de débrayer demain mardi à partir de 09 heures et d'observer un mouvement de grève de 48H (mardi et mercredi) à Dakar. Ce, pour exiger le paiement des indemnités de correction des examens.