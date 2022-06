Elections législatives 2022 : La Nupes (Mélenchon) devance Ensemble (Macron) selon deux projections nationales

elon deux projections nationales réalisées ce dimanche par deux instituts de sondage réputés en France, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) termine en tête du premier tour des élections législatives françaises 2022, a appris La Libre. La Nupes, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, est créditée de 25,7 à 25,8% des voix, Ensemble (la coalition de la macronie) de 25% et le Rassemblement national (de Marine Le Pen) de 18,5 à 19,3%.



Suivent derrière : Les Républicains et alliés (de 11,6 à 14%), ainsi que Reconquête ! (de 3,8 à 4%).



Ces projections, qui se basent sur de premiers dépouillements (sur base d’un échantillonnage de bureaux de votes en France, sélectionnés selon leur représentativité), fournissent des chiffres encore plus précis que les sondages. Affinées avec des modèles statistiques, de telles estimations permettent de projeter le résultat national.



Nous savons de bonne source que ces projections circulent également dans les rédactions françaises et au sein des principaux partis.