Électrification rurale : 65 % des ménages couverts, mais 1 000 villages encore sans électricité dans la région de Diourbel

Dans le cadre de son projet d’électrification de 90 villages à travers le Sénégal, l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) a marqué une nouvelle étape en mettant en service quatre villages dans l’arrondissement de Ndindy, région de Diourbel. Ce projet, d’un coût total de 1,429 milliard de francs CFA, reflète la volonté de réduire le déficit énergétique en milieu rural.



Selon Jean Michel Sène, Directeur Général de l’ASER, le Sénégal affiche un taux d’accès à l’électricité de 65,67%, un chiffre qui masque d’importantes disparités. "Ce taux prend en compte le nombre de ménages et non le nombre de villages. Dans la région de Diourbel, par exemple, bien que le taux des ménages atteigne 85%, seulement 790 villages sur 2 168 sont électrifiés, soit environ 35%", a-t-il expliqué.



Ces chiffres illustrent l’ampleur du défi à relever. Plus de 1 000 villages restent encore sans électricité dans cette région, ce qui renforce l’urgence d’intensifier les efforts. "Nous comprenons l’importance de l’électricité, non seulement pour l’éducation et la santé, mais aussi pour le développement économique. L’industrialisation, en particulier, dépend d’un accès suffisant et abordable à l’électricité", a souligné le directeur général.



Lors de la rencontre, Jean Michel Sène a indiqué qu’avec la Senelec, ils travaillent pour électrifier le plus de villages possibles. " La mise en service de ces villages marque une avancée significative, malgré les retards enregistrés dans le projet. Nous poursuivons également des travaux d’électrification dans plus de 600 villages dans la région de Diourbel", a-t-il ajouté. Toutefois, 700 villages restent encore à intégrer dans les futurs projets pour atteindre l’objectif d’accès universel d’ici 2029, tel que fixé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le ministre de l’Énergie, Birame Souleye Diop.



Un plan stratégique pour l’avenir



L’ASER prévoit de renforcer sa collaboration avec la Sénélec et d’autres acteurs, comme le PUDC, le PUMA et le MCA, afin d’améliorer l’efficacité des projets et d’accélérer leur mise en œuvre. "Nous travaillons sur un plan stratégique global. Une réunion avec la Senelec est prévue la semaine prochaine pour évaluer les progrès et rectifier les lacunes", a informé M. Sène.



