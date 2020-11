Emigration clandestine: Adji Mergane Kanouté plaide pour des sanctions plus sévères contre les passeurs

La députée, Adji Mergane Kanouté conseille aux nombreux candidats à l’émigration clandestine d’ouvrir les yeux et de refuser de croire à l’Eldorado européen qui leur est vendu tel un mirage. Selon le journal « L'As » de ce 13 novembre, elle a dit « il faut en effet que nos jeunes se rendent compte que ce rêve qu’on leur rapporte d’Europe n’est en réalité qu’un simple mirage. Généralement, ce sont les parents qui vendent tous leurs biens pour permettre à leurs enfants d’entreprendre ce périple risqué vers l’Europe par la mer. Et pourtant, ces sommes, qu’ils réunissent, pourraient très bien permettre à ces mêmes jeunes de réaliser leurs rêves ici au Sénégal. C’est pourquoi il est grand temps que les gens fassent cette prise de conscience. C’est extrêmement important. Aujourd’hui, on peut constater que ceux qui ont le mieux réussi leur vie sont ceux qui sont restés dans le pays pour travailler. Ils ont simplement cru en eux avec une bonne dose d’estime de soi ».



Adji Mergane Kanouté, par ailleurs présidente du parti UDS/A (Union pour le Développement du Sénégal Authentique) a plaidé ce jeudi pour le durcissement des sanctions contre les passeurs qui, selon elle, sont a l’origine de ce fléau qui est en train de décimer les jeunes sénégalais. La vice-présidente du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar invite les autorités à corser les sanctions contre les passeurs. « L’émigration clandestine est un véritable fléau qui est en train de détruire ce pays. Mais cela dit, je pense qu’il faut durcir les sanctions pénales contre les passeurs qui sont en réalité de véritables criminels. Il faut aussi que nos jeunes fassent cette prise de conscience parce qu’il faut qu’ils se disent que réussir dans leur propre pays est encore et toujours possible ».