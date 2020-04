Émigration clandestine: des Sénégalais dont 12 mineurs secourus en Espagne

Quarante-neuf (49) migrants de nationalités sénégalaise et malienne dont 12 mineurs ont été secourus vers les îles Gran Canari, en Espagne. Ils ont emprunté la mer ce, malgré la fermeture des frontières et la pandémie du Covid-19.



Fort heureusement, ils ont pu rejoindre l’Espagne et sont arrivés en bonne santé, renseignent des sources de la Croix rouge au journal « Les Echos ». Interpellés, ils ont été transférés au poste de police de Las Palmas de Gran Canari.