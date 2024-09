Escroquerie de visa pour la France : un enseignant risque un an de prison ferme

L. Cissé, enseignant de profession, est au cœur d'une affaire d'escroquerie qui pourrait lui coûter un an de prison. Accusé d'avoir trompé plusieurs personnes, dont certains de ses anciens élèves, il a été arrêté après une longue cavale.



En janvier 2024, l'enseignant, également impliqué dans un réseau de migration irrégulière, a contacté d'anciens élèves de Mbour (Ouest) et de Kidira (dans le département de Bakel), leur promettant de les aider à obtenir des visas et billets d'avion pour la France. C. Guèye, M. Guène, S. Dème, M. Guiro, ainsi que S., et M. Demba Ba, ont ainsi versé au total 20 640 000 FCfa au mis en cause.



Cependant, après avoir reporté à plusieurs reprises la date de départ, L. Cissé a finalement coupé tout contact avec ses victimes, bloquant même certains numéros de téléphone, dont celui du frère de sa femme, informe L’Observateur. Les victimes, après plusieurs mois d’attente, ont déposé plainte au commissariat de Mbour. L’enseignant a été localisé et arrêté en Gambie avant d'être transféré au Sénégal.



Attrait à la barre du tribunal de Mbour, le mis en cause a reconnu les faits, affirmant toutefois qu'il n'avait agi que par gentillesse envers ses anciens élèves. Le procureur a requis un an de prison ferme, et le verdict sera rendu le 24 septembre.