Espaces verts du COUD : le Port autonome de Dakar annonce qu'il va reproduire le modèle

Le modèle de gestion environnementale du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) plaît au Port Autonome de Dakar à tel point qu'il a décidé de s’en inspirer. La brigade de l’environnement et du cadre de vie du Port de pêche, accompagnée de son directeur est venue s’enquérir de l’expérience du Coud, en terme d’environnement et de cadre de vie. La délégation a fait une visite guidée sur les différentes réalisations des espaces verts du Coud.



« La création de ce département de l'environnement est le fruit de la vision du directeur Maguette Sène, qui dès son arrivée a fait de l'environnement son secteur prioritaire. Il a érigé le service qu'il avait trouvé sur place en département et a demandé à ce qu'on aille s'inspirer d'une expérience qui a réussi quelque part en Afrique, notamment au niveau du Rwanda. Il a dépêché une mission, qu’il a conduit lui-même au Rwanda, à Kigali », a expliqué Khalifa Diagne, directeur adjoint du COUD.



C’est au retour de cette mission, poursuit-il, que nous avons eu à dérouler un certain nombre d’action qui doit à terme « nous conduire à avoir la certification ISO, c’est-à-dire, la consécration la plus importante, la plus haute dans le domaine de l’environnement. Nous avons déjà enclenché la procédure d’obtention de la certification ISO », a-t-il déclaré.



Selon lui, « c’est une vision du directeur que nous sommes en train de dérouler et qui a eu à donner ces fruits que nos hôtes du port de pêche l’ont constaté ».

Khalifa Diagne de souligner « ici maintenant au Sénégal dans le domaine de l’environnement que ça soit dans le domaine des réseaux sociaux, au niveau des médias, les gens se sont rendus compte que ce que nous avons réalisé mérite d’être suivis et c’est un plaisir pour nous pour que nos actions puissent essaimer partout au niveau du pays et que d’autres structures nationales puissent s’en inspiré ».