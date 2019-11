Eswatini vs Sénégal: Mbaye Niang et Ismaila Sarr forfaits (Fédération)

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a annoncé jeudi, dans un communiqué, l'indisponibilité de Mbaye Niang et de Ismaila Sarr pour le match contre l'Eswatini, prévu le samedi 17 novembre 2019, suite à des blessures.



Ismaila Sarr est blessé à la cheville droite. Un diagnostic d'entorse a été posé et la radiographie standard de la cheville faite n'a été révélé aucune lésion osseuse. Une IRM devrait être faite pour évaluer la gravité de la lésion et poser la durée de l'indisponibilité.



Quaut à Mbaye Niang, il s'est plaint de douleurs au niveau des ischios jambiers, après le match. Sa durée d'indisponibilité dépendra des examens complémentaires qu'il va faire, informe le communiqué de la FSF, qui leur souhaite un prompt rétablissement.