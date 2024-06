Euro 2024 : l’avertissement de Robert Lewandowski sur le masque de Mbappé

Kylian Mbappé devrait porter un masque de protection lors de France-Pologne, ce mardi à l’Euro 2024 (16h00 Gmt). Un vrai handicap pour le capitaine des Bleus, d’après Robert Lewandowski. Le buteur polonais du Barça a lui-même dû jouer avec un masque après une blessure en 2015. Et il en garde un mauvais souvenir.



Ils seront opposés tout au long de la saison prochaine en Liga. Mais avant de se croiser durant les clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski vont - normalement - se défier lors de France-Pologne, ce mardi, pour la dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2024. Un choc que le capitaine des Bleus devrait disputer avec un masque de protection, après s’être fracturé le nez il y a une semaine face à l’Autriche (1-0).



Et d’après Lewandowski, ce ne sera pas une partie de plaisir pour Mbappé. Le buteur polonais sait de quoi il parle. Au printemps 2015, l’ancien avant-centre du Bayern Munich avait lui-même dû porter un masque lors d’une demi-finale retour de Ligue des champions face au Barça, après avoir été victime d’une fracture du nez et de la pommette en Coupe d’Allemagne. Les Bavarois s’étaient inclinés 3-0 au Camp Nou. Et cette soirée a laissé un mauvais souvenir au n°9 polonais.



"Je ne voyais pas bien"

"Quand j'ai dû porter un masque, ce n'était pas sympa", se rappelle Lewandowski. "C'est assez embêtant, notamment dans la surface de réparation, c’était compliqué. Je ne voyais pas bien, mon champ de vision était diminué. Il s'agit de quelques millièmes de secondes mais ça peut ralentir un joueur (…) Ce n'est pas agréable, mais bien sûr, la santé d'un joueur est plus importante. Lors d’une grande compétition, les émotions sont très élevées et tout le monde veut jouer à tout prix. Je comprends tout à fait le défi et les difficultés pour Mbappé."



Touché au genou durant la préparation, Robert Lewandowski est resté sur le banc lors du premier match de la Pologne à l’Euro face aux Pays-Bas (1-2). Avant d’entrer à l’heure de jeu à la place d’Adam Buksa vendredi contre l’Autriche (1-3). Désormais rétablie, la star du Barça devrait être alignée face aux Bleus de Didier Deschamps au Signal Iduna Park, l’un de ses anciens jardins.





Avec Rmc Sport