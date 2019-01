FC Barcelone : Messi, Dembélé…Moussa Wagué raconte ses duels à l'entraînement

Recruté l’été dernier par le FC Barcelone, l’international sénégalais Moussa Wagué s’entraîne avec l’équipe première depuis le début d’année. Apparu pour la première fois sur le banc la semaine dernière lors du match de Coupe du Roi contre Levante (1-2), le latéral droit de 20 ans vit un rêve.

"On s’entraîne avec les meilleurs du monde. Messi, il est extraordinaire. Tu essayes de faire écran pour qu’il fasse une passe sinon il est très difficile à marquer. Dembélé aussi c’est très costaud, on le voit toutes les semaines en match, les défenseurs ont du mal face à lui", a raconté l’ancien pensionnaire du KAS Eupen à Sports221 avant d’afficher ses ambitions.

"C’était très important pour moi d’être sur le banc (contre Levante). C’était une grande expérience. J’espère être encore plus sur le banc ou sur le terrain avec les A. J’ai beaucoup progressé dans le jeu. Le fait de m’entraîner maintenant avec les grands me permet d’apprendre encore plus vite, notamment tactiquement", a apprécié le Lion.