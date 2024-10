Falsification des chiffres budgétaires de 2019 à 2023 : le Directeur général du Trésor rejette toute implication

Le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane Diop, a fermement rejeté toute implication dans la falsification annoncée des chiffres budgétaires mise en évidence par l'Inspection Générale des Finances (IGF) pour la période allant de 2019 à 2023. Il s’est exprimé à ce sujet samedi dernier, à Dakar, lors de l'Assemblée générale à mi-parcours du Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT).



Présidant cette Assemblée générale, M. Cheikh Tidiane Diop, en réponse à une question, a affirmé sans équivoque que « l'administration du Trésor constitue une institution républicaine, qui a toujours œuvré dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Avec le temps, il apparaîtra clairement qui a agi de manière conforme et qui a manqué à ses obligations ».



Se voulant rassurant, le Dg de la Comptabilité publique et du Trésor, a ajouté : « En ma qualité de Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, je dirige avec rigueur une administration républicaine et citoyenne, qui s'est toujours distinguée par son engagement au service du public, dans le plus strict respect des textes législatifs et réglementaires ».