Fatick: un responsable de PASTEF au cœur d'une affaire de viol présumé

D'ailleurs, le principal mis en cause I.N. était le candidat de la coalition Yewwi Askanwi à la mairie d'une conimune dans le département de Fatick, lors des élections locales du 23 janvier 2022. Originaire du village de Ndjilasseme, LN. est agent dans une structure de l'Aéroport international Blaise Diagne. Ce militant du parti de Ousmane Sonko a été arrêté il y a quelques jours à la Brigade de gendarmerie de Hann pour des accusations de viol présumé sur unc mineure.

La victime serait une fille qui s'est échappée du

cadre familial et s'est retrouvée entre les mains de I.N. et d'un de ses amis. D'après des informations de L'Observateur, le présumé violeur a été déféré au parquet. Une procédure qui n'a pas encore livré tous ses secrets.

C'est une affaire très sensible qui a éclaboussé la classe politique. Une sale histoire de viol présumé qui accable un jeune responsable qui se réclame de Pastef.