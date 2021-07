Faux tests Covid-19: 17 voyageurs interpellés à l'AIBD

La plateforme numérique mise en place par les autorités aéroportuaires a interpellé dix sept (17) passagers qui tentaient de sortir du pays avec de faux tests Covid 19.



Une révélation du responsable qui s'est confié à nos confrères de Rfm.



A noter qu'il y a deux jours l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de la formation (Iressef) alertait sur des faux tests Pcr qui seraient en circulation. D’ailleurs, il informe avoir déposé des plaintes à la gendarmerie de Ouakam mais aussi au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic).



« Nous portons à la connaissance des patients et voyageurs que l'Iressef n'est pas responsable de ces actes malveillants commis par des personnes malintentionnées. A cet effet, des investigations sont actuellement menées par les forces de l'ordre et de défense », met en garde l’institut tout en précisant qu’il «ne propose aucun résultat de test négatif moyennant une quelconque rétribution ».