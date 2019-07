Fêtez l'échec et taisez-vous... à la fin c'est toujours le Sénégal qui perd

Je ne serai pas aussi long que lors ce lendemain d'échec au Mondial où le vice-président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Sow faisait le tour des médias pour faire croire au peuple combien il devait être fier que leur équipe soit éliminée au premier tour. Mais sans langue de bois, je serai encore plus, face à ce quarté d'incapables, qui a fini d'installer la maxime suivante dans l'esprit et le cœur des Sénégalais: "Le football est un jeu qui se joue à 11 et à la fin c'est le Sénégal qui perd".

J'avais décidé de ravaler ma colère et ma frustration au lendemain de la défaite. J'avais opté pour la résignation comme après chaque échec cours de toutes ces décennies. Mais les images de milliers de Sénégalais courant aux abords et derrière le bus de l'Aéroport Léopold Sedar Senghor au Palais de la République m'ont fait mal. Et comme si cela ne suffisait pas, cette image de trois des quatre "loosers" qui composent le quarté d'incapables qui gère notre football depuis des années m'a vraiment révolté.



Ils ont osé se hisser sur le toit d'un véhicule, regardé ce peuple à qui ils doivent un trophée avec des sourires larges jusqu'aux oreilles et les bras vides tendus en l'air... comme s'ils étaient revenus avec le sacre. Comme si l'objectif de l'équipe nationale avait été atteinte. "Je ne vais pas faire la fine bouche. L'ambition de l'équipe nationale, c'est de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Et il fait les prendre un à un. Mais l'ambition, c'est la coupe", disait Abdoulaye Sow, le 7 juin dernier après la réception du drapeau national par les joueurs des mains du chef de l'État.



Alors, soit c'est moi qui ne comprends plus rien au sens d'une ambition ratée, soit ces gens sont nés avant la honte. Comment on peut avoir le cœur en fête quand, avec le meilleur effectif du continent (depuis un eu plus de 4 ans), on se fait berner comme des débutants, trois grandes compétions de suite. Genre, nous Sénégalais, n'avons pas droit à un trophée. On doit juste se contenter d'une qualification au Mondial et une place en finale de CAN. Rien de plus.



Notre ministre des Sports (je l'appellerais le mentor des loosers) a fermé ses bureaux et installé ses quartiers au Caire pendant presque un mois pour ne ramener qu'une médaille d'argent.

Le président de la FSF (l'Éternel perdant) va encore laisser son prétentieux porte-parole (le Théoricien de l'échec) refaire le tour des radios, journaux et télés pour "expliquer" aux Sénégalais pourquoi Aliou Cissé (leur nullard) doit encore rester sur le banc de l'équipe nationale pour "diriger" le plan de la prochaine grosse désillusion (CAN 2021).