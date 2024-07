Finale Copa America 2024 : Messi pour le triplé, James Rodriguez pour offrir une deuxième étoile à la Colombie

La sélection d'Argentine, qui affronte dimanche soir la Colombie en finale de la Copa America 2024, peut s'offrir une performance historique en cas de victoire. L'Albiceleste de Lionel Messi et Angel Di Maria deviendrait ainsi la première nation du continent américain, et la deuxième de l'histoire, à remporter trois tournois majeurs d'affilée, après la Copa America en 2021 et le Mondial en 2022.



L'Argentine du meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone égalera t-elle les performances de la grande Espagne menée par ses nombreux Blaugrana entre 2008 et 2012 ? Jusqu'ici, l'Espagne reste la seule nation à avoir déjà remporté trois tournois majeurs d'affilée, étant sacrée championne du monde en 2010 en Afrique du Sud entre ses deux titres de champion d'Europe en 2008 et 2012.



16E COPA EN VUE



Si Lionel Messi et ses équipiers l'emportent, l'Argentine égalera cette immense performance après ses succès à la Copa America 2021 et à la Coupe du monde 2022. Elle établira aussi un autre record, en devenant la nation la plus couronnée dans la compétition avec un 16e titre, un de plus que le record de Copas qu'elle partage pour l'heure avec l'Uruguay.



L'équipe entraînée par Lionel Scaloni, qui en a pris les rênes fin 2018, sera la grande favorite de cette finale, face à la Colombie qui n'en sera, elle, qu'à la troisième de son histoire après celles perdue en 1975 et gagnée en 2001. Pour se hisser en finale, les Argentins ont connu un parcours presque parfait



Ils ont remporté quatre de leurs cinq rencontres sans encaisser le moindre but, et semblaient bien partis pour faire de même en quarts contre l'Equateur. Mais Kevin Rodriguez en a décidé autrement, poussant l'Albiceleste à une prolongation et une séance de tirs au but en égalisant dans le temps additionnel. Ce quart de finale a été le seul "accroc" dans la cuirasse de l'Argentine.



Avec l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez, buteur dans chacun des quatre premiers matches de son équipe, et ses gloires d'expérience, Angel Di Maria (36 ans) et Lionel Messi (37) toujours capables d'éclairs de génie et de passes décisives lumineuses, et une défense solide articulée autour de Cristian Romero, les Argentins seront favoris à leur propre succession.



LA COLOMBIE D'ATTAQUE



Mais méfiance: la Colombie, malgré sa moindre expérience, a de sérieux atouts dans sa manche, dont son attaque de feu (12 buts en 5 matches), animée par Luis Diaz et Jefferson Lerma et James Rodriguez. Ce dernier, ancien du Real Madrid et du Bayern Munich, et sa patte gauche lumineuse ont ainsi effacé Lionel Messi des tablettes avec une sixième passe décisive (en demi face l'Uruguay) en une Copa, un record dans la compétition.



Les Colombiens sont également parvenus à passer des obstacles plus importants que ceux des Argentins lors de cette édition. Après avoir réussi le tour de force de sortir premiers de leur groupe devant le Brésil, contre qui ils ont fait match nul, ils ont ensuite battu l'Uruguay en demi-finale. Les Colombiens sont en outre invaincus depuis 28 matches. Leur dernière défaite remonte à début 2022 face à l'Argentine.





Avec Eurosport