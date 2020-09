Fuite sur la conduite d’alimentation en eau potable de l’île de Gorée: des mesures d’urgence concertées pour un rapide retour à la normale

Ce dimanche 06 septembre 2020, une fuite a été constatée sur une conduite sous-marine d’alimentation en eau potable de Gorée dans un contexte marqué par une montée de la houle en mer. Cet incident a privé l’île d’eau potable.SEN’EAU et la SONES, en relation avec les Autorités Administratives de Dakar et le Maire de Gorée, ont retenu, avec l’autorisation de l’Inspection d’Académie, d’utiliser la réserve d’environ 400.000 litres d’eau du Lycée d’Excellence Mariama Bâ pour assurer provisoirement l’alimentation en eau potable des populations de Gorée. Cette eau présente des garanties de qualité parce qu’elle est chlorée. Dans la même dynamique de solutions urgentes, SEN’EAU va ouvrir, si nécessaire, des points d’eau complémentaires.SEN’EAU a immédiatement recruté un prestataire spécialisé en diagnostic et réparation sous-marins. Ce prestataire démarrera les investigations à compter de ce lundi en raison de la houle notée en mer ce dimanche. D’autres dispositions sont envisagées pour servir en cas de nécessité.SEN’EAU et la SONES réaffirment leur détermination à œuvrer pour un service d’eau potable de qualité et témoignent de leur gratitude aux Autorités administratives, à la Mairie de Gorée, au Port de Dakar et au Lycée d’Excellence Mariama Bâ pour leur collaboration.POUR D’AUTRES INFORMATIONS CONTACTER LE 800 00 11 11 (APPEL GRATUIT)