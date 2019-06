G20 à Osaka: un sommet explosif rassemble les puissants de la planète

Direction le Japon où le sommet du G20 qui regroupe les pays industrialisés et les grandes économies émergentes vient de s’ouvrir à Osaka. Un sommet potentiellement explosif tant les positions sur le commerce mondial et le climat, les deux grands dossiers qui vont dominer cette rencontre, semblent inconciliables. Comme il est de tradition, le Premier ministre japonais a reçu un à un les chefs d’État et de gouvernement et les dirigeants des grandes organisations internationales, avant une première séance de travail consacrée au numérique.