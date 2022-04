Gambie: ouverture en Allemagne du procès d'un «jungler» lié au meurtre de Deyda Hydara

Le suspect de 46 ans, Bai Lowe, est arrivé à l'audience le visage caché par un porte-document vert, la tête couverte d'une capuche noire. Interpellé à Hanovre en mars 2021, il doit répondre devant le tribunal de Celle (Basse-Saxe) de crimes contre l'humanité, meurtres et tentatives de meurtre entre 2003 et 2006. « C'est quelque chose qu'on a attendu presque 18 ans. On n’a jamais cru que ça allait se réaliser, se félicite Baba Hydara, fils du journaliste Deyda Hydara, joint par RFI. Ce procès va nous amener une partie de cette justice qu'on a tant attendue, une partie seulement (...) Mais c'est le commencement de tout un processus parce que Bai Lowe est quelqu'un qui a obéi aux ordres. »



Le commanditaire principal, c'est le président Jammeh





Baba Haydara



Le journaliste gambien Deyda Hydara, correspondant de l'AFP, avait été assassiné par balles, le 16 décembre 2004. Bai Lowe aurait convoyé en voiture les assassins du journaliste, selon l'acte d'accusation. L'accusé était à ces dates le chauffeur d'une unité des forces armées chargée d'assassiner des critiques du régime de Yahya Jammeh, dictateur resté au pouvoir à Banjul pendant 22 ans.



Cette unité était utilisée, « entre autres, pour exécuter des ordres d'assassinat illégaux. L'objectif était d'intimider la population gambienne et de réprimer l'opposition », décrit le parquet fédéral allemand.