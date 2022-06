Geekgeneration: L’eSport progresse à vitesse grand V

Petit à petit, l’eSport prend une place de plus en plus importante dans le domaine du sport. Il y a quelques années, aucun média sportif n’évoquait les prestations des joueurs de jeux vidéos mais cela est en train de changer. En effet, le plus grand média français de sport, à savoir L’Equipe, a désormais une catégorie eSport tenue à jour assez régulièrement avec des résumés des plus grands évènements et notamment les compétitions de League of Legends. Toutefois, réduire l’eSport uniquement à ce jeu là serait une insulte à ce sport en plein essor puisque FIFA tente aussi de se faire une place dans ce monde archi concurrentiel.





D’ailleurs, en France, on peut compter sur des ambassadeurs d’exception. Déjà, Bruce Grannec est devenu le premier idoledes jeunes joueurs de FIFA en France . Sacré champion du Monde à plusieurs reprises, sur PES puis sur FIFA, il est aujourd’hui un youtuber suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes et anime des lives tous les jours. Clairement il a participé à l’évolution des mentalités et surtout à la popularité de l’eSport autour des simulations de football. Depuis, de nombreuses personnalités l’ont suivi comme ArsèneF5, aujourd’hui au Paris Saint-Germain, ou Rafsou, passé par l’OL. Mais d’autres amateurs de FIFA, moins connus du grand public, méritent également la lumière car ils représentent la France au plus haut niveau.







Par exemple, Julien Perbal, dit « Fouma », est le meilleur français du moment . Champion de France avec Lorient l’an passé, le Tricolore est devenu champion d’Europe de Fifa 21 en juillet 2021. Il remettra forcément son titre en jeu cette année, lui qui a été sacré sur PS4. Il s’est imposé en finale face à l’Espagnol Ander « Neat » Tobal dans un match dominé d’une main de maitre et une victoire 5-2. À noter que dans le tournoi, « Fouma » a fait un sans faute avec que des victoires. Ce sacre s’est accompagné d’un cash prize non négligeable de 100 000 dollars. Un autre Français est plutôt doué dans le circuit puisque Diogo Peixoto a terminé troisième du championnat d’Europe. À coup sûr, ces deux hommes participent à la découverte et l’émergence sur la scène eSport française de FIFA.







Dans d’autres pays, le développement est encore plus frappant et rapide. En effet, l’Esport est déjà entré dans le calendrier de certains sites de paris sportifs comme Bwin en Belgique . Ce ne sont que les prémices d’une tendance qui devrait se confirmer année après année et la France ne devrait pas tarder à proposer ce genre de paris. Les cotes sur les événements vont bientôt augmenter de manière exponentielle et il sera bientôt possible de suivre en direct chaque compétition pour miser dessus.