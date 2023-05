Gestion des ressources extractives: Awa Marie Coll Seck promeut "un dialogue permanent"

Les ressources naturelles font l'objet de convoitise. Elles sont sujet d'interrogations et d'inquiétudes. Alors pour une gestion transparence de ces ressources extractives au bénéfice du doute, la présidente du Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE), professeur Awa Marie Coll Seck préconise le dialogue permanent.



"(...) Il faut faire en sorte d’instaurer et promouvoir un dialogue permanent. Tout comme il importe aussi de maintenir un débat public informé grâce à la publication régulière des données", a indiqué la présidente de l'ITIE, ce mardi, à l'occasion du panel sur les ressources extractives dont l'objectif est "d’engager les parties prenantes dans un processus inclusif et continu d’échanges et d’apprentissage mutuel entre acteurs."



Par contre, le ministre d'État estime que ledit débat doit reposer sur "des chiffres fiables et exhaustifs".



Dans le même temps, des débats sont organisés au niveau déconcentré. Et ce dans le cadre des activités de restitution des résultats et recommandations des Rapports ITIE menées par le Comité national de l’ITIE (CN-ITIE), sur une base annuelle. "Il s‘agit pour le CN-ITIE d’informer tous les citoyens pour leur permettre de mesurer les enjeux du secteur extractif, de s’approprier la réflexion, et de chercher à l’enrichir", a ajouté Professeur Awa Marie Coll Seck.



Le panel tenu ce jour, s’inscrit aussi dans la logique de promotion du débat public sur les ressources naturelles du Sénégal en perspective de la Conférence Mondiale de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) qui sera organisée pour la première fois en Afrique, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), les 13 et 14 juin 2023. Plus de 1000 parties prenantes sont attendues pour échanger sur le thème de la "Transparence en transition"