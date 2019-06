Gestion des ressources naturelles: Un mouvement citoyen appelle à un rassemblement le 14 juin

La coalition citoyenne ‘’AAR LI NU BOOK’’, a tenu une conférence de presse, ce lundi pour présenter le plan d’action de mobilisation mis en place par le collectif. Ce, pour exiger une transparence et la justice dans la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal.



Selon la Coalition citoyenne ‘’AAR LI NU BOOK’’, « les juridictions nationales et internationales ont été saisies pour que la lumière soit faite sur les procédures comme les actes qui ont conduit à l'octroi de licences d'exploration sur d'importants blocs pétroliers et gaziers au large du Sénégal ».



Face à ces exigences, le mouvement a indiqué que : « Le gouvernement n'a su rien opposer d'autres que des manœuvres et menaces, souvent fébriles et maladroites, sans compter ses tentatives, toujours vaines, d'enterrer les scandales sous un monceau de contrevérités et de manipulations ».



La plateforme dans ses objectifs, exige la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal, la transmission de tous les dossiers liés aux contrats pétroliers, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et en fin le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers.



Le Mouvement appelle tous les citoyens et citoyennes à un rassemblement massif et pacifique le vendredi 14 juin 2019 à la Place de l'Obélisque à partir de 15 heures. À cette occasion, la parole sera donnée au peuple pour qu'il exprime son indignation.



« Aar Li Nu Bokk" #SunuPétrole# invite également les Sénégalais à signer massivement la pétition « Pour une saisine de la justice sénégalaise et britannique sur l’affaire Timis-BP-Aliou SALL », initiée par l’organisation LEGS Africa, et qui enregistre déjà près de 25.000 signatures en ligne.



Selon les responsables, des rassemblements similaires seront organisés dans toutes les régions du pays, dans les départements, les communes, les quartiers et les villages pour dénoncer en chœur le vol de nos ressources et exiger leur recouvrement. Ainsi, le mouvement compte rester mobilisé, déterminé et a déclaré qu'il fera face à toutes formes d'adversités pour défendre les intérêts du Sénégal.