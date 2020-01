Gilles Beyer, l'ex-entraîneur de Sarah Abitbol, concède des « relations intimes inappropriées » et lui présente ses « excuses »

Gilles Beyer, l'ex-entraîneur de Sarah Abitbol que la patineuse accuse de viol et d'agressions sexuelles, a concédé vendredi à l'AFP avoir eu « des relations intimes » et « inappropriées » avec elle, se disant « sincèrement désolé » et lui présentant ses « excuses », tout en évoquant des souvenirs différents. « Si mes souvenirs sur leurs circonstances exactes diffèrent des siens, j'ai conscience de ce que, compte tenu de mes fonctions et de son âge à l'époque, ces relations étaient en tout état de cause inappropriées », déclare notamment Gilles Beyer, accusé par Sarah Abitbol sur une période qui court de 1990 à 1992, quand elle avait de 15 à 17 ans.



Le club parisien des Français volants a également démis Gilles Beyer de ses fonctions de manager général ce vendredi. Cette « mise à l'écart de toute fonction et activité [...] avec effet immédiat et sans limite de temps », « résulte des graves accusations portées à l'encontre de ce dernier à travers un grand nombre de médias », peut-on notamment lire dans un « communiqué interne », publié sur le site internet du club.



Comme révélé mercredi dans une enquête de L'Équipe, le ministère des Sports avait mis fin en 2001 aux fonctions de conseiller technique sportif de Gilles Beyer, alors directeur des équipes de France, sur la base d'un rapport concernant des « actes graves » commis envers plusieurs jeunes patineuses. Malgré cette mise à l'écart, Gilles Beyer a poursuivi sa carrière aux Français volants et a effectué plusieurs mandats au bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace (FFSG) jusqu'en 2018.



Dans un livre paru jeudi (Un si long silence, Plon), Sarah Abitbol, multimédaillée européenne et médaillée de bronze mondiale en couple en 2000, l'accuse de l'avoir violée et agressée sexuellement entre 1990 et 1992, la première fois lors d'un stage de jeunes à La Roche-sur-Yon. Une autre ancienne patineuse, Hélène Godard, a affirmé à L'Équipe avoir été victime de Gilles Beyer lorsqu'elle était mineure.



Ce maintien en poste met sous pression le président de la FFSG, Didier Gailhaguet, à ce poste depuis 1998, sauf une parenthèse entre 2004 et 2007. Il doit être reçu par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lundi.