Gorgui Sy Dieng sur le banc de Timberwolves: le coach Ryan Saunders donne la raison

« Souvent, quand il y a des absents, les joueurs élèvent leur niveau et on trouve du positif dans ce nouveau groupe », justifie le coach Ryan Saunders au « On a aimé ce que Anthony Tolliver nous a apporté, comment il a écarté le jeu. De plus, Taj Gibson en pivot remplaçant, ça nous a offert une bonne présence intérieure. »



L’histoire est connue : quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Anthony Tolliver et Taj Gibson ont effectivement brillé lors des cinq matchs où Gorgui Dieng n’était pas là : 11.2 points de moyenne à 55% de réussite à 3-pts pour le premier, 13.6 points et 7.2 rebonds pour le second.



Mais tout est affaire de dynamique, maintient le coach des Wolves.

« Ce ne sera pas ainsi tous les matchs. Mais jusqu’à nouvel ordre, ce sera comme ça, car on a le sentiment que c’est le mieux pour l’équipe en ce moment. »



Si on compte la rencontre contre Houston où il n’a quasiment pas joué, les Wolves restent sur trois victoires en six matchs sans Gorgui Dieng. Ce n’est pas le Pérou mais comme les Lakers et les Kings patinent et qu’une qualification pour les playoffs est encore pensable, le Sénégalais accepte la situation.



« C’est le monde professionnel. Les gens prennent des décisions et il faut vivre avec. Il faut faire passer l’équipe avant soi, c’est le plus important. Je n’ai peut-être pas ma chance en moment, mais demain, je vais peut-être jouer trente minutes. Qui sait ? Je dois rester prêt et être le meilleur coéquipier possible. »



Source Basketusa