Goudiry : un bus prend feu, les passagers sauvés par un militaire

Alors qu’on n’a pas encore fini de parler du bus qui a pris feu il y a à peine quelques jours, le pire a été évité de justesse ce mercredi. « Un bus de transport de passagers en provenance de Dakar pour Goudiry a pris feu, à 19 h10, à 116 km, sur la route nationale numéro 1 à proximité de Goudiry » a annoncé le Capitaine Yatma Dièye précisant qu’un militaire à bord, appuyé de quelques passagers, a réussi à évacuer le véhicule. Aucune victime n'a été déplorée.



« Les sapeurs-pompiers de Tambacounda ont été alertés, le mercredi 18 septembre 2024 à 19h10, pour un feu de véhicule à 116 km, sur la route nationale numéro 1 à proximité de Goudiry. Il s'agissait effectivement d'un feu de bus de transport en commun en provenance de Dakar et en partance pour Goudiry", informe le Capitaine Yatma Dièye, chargé de l'expédition des affaires courantes du Groupement d'incendie et de Secours numéro 6 qui couvre les régions de Tambacounda et Kédougou.



Avant de faire le point : "En premier lieu, un militaire à bord et quelques autres passagers ont réussi à évacuer le bus, sans notion de victime. En deuxième lieu, la gendarmerie alertée s'est vite portée sur les lieux pour établir un périmètre de sécurité notamment un arrêt systématique de la circulation dans les deux sens. En dernier lieu, le service des eaux et forêts à proximité est arrivé sur les lieux pour débuter les opérations d'extinction en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers pour poursuivre et arriver à l'extinction de cet incendie".



Cependant, la détermination de l'origine du feu est laissée à l'appréciation de la Gendarmerie. Face à cette situation, Capitaine Yatma Dièye tient à féliciter : "D'abord à féliciter le militaire et les autres passagers pour cet acte de secours. Ensuite, nous saluons cet élan dynamique de collaboration entre les forces de défense et de sécurité".



Enfin, il invite "les conducteurs : à vérifier régulièrement l'état des véhicules ; Éviter le transport de matières, de liquides ou objets inflammables dans les bus ; à s'assurer que les extincteurs à bord sont fonctionnels et accessibles à tout moment".