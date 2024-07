Grève annoncée des concessionnaires du nettoiement : les explications de la SONAGED

L’Union des concessionnaires de nettoiement du Sénégal réclame le reste de leur argent affilié à dette qui est à moitié apuré par l’Etat et a même menacé d’aller en grève le 25 juillet, si jamais il n’obtient pas satisfaction.



Dans un communiqué, la SONAGED fait savoir que « le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a dès sa prise de fonction, reçu l’Union des concessionnaires de nettoiement du Sénégal pour tenter de trouver des solutions. Le Directeur, général de la SONAGED qui s’est inscrit dans cette dynamique a aussi diligenté le dossier ».



Revenant sur les détails sur l’apurement de la dette, il est noté sur le document : « le gouvernement a versé aux concessionnaires un montant de 6 milliards, 097 millions, 959 milles, 179 FCFA, épongeant ainsi toute la dette due au titre de l’année 2023 et une partie de celle du premier trimestre de 2024 ».

Poursuivant, le communiqué indique que le « ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a organisé systématiquement des réunions hebdomadaires avec l’Union des concessionnaires instaurant un mécanisme de concertation régulière autour des défis communs de la gestion des déchets ». Sous ce rapport, la SONAGED assure que « l’épuration de la dette dont le règlement définitif fait l’objet d’une procédure très avancée sérieusement prise en compte par le gouvernement » se poursuit.