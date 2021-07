Guinaw rails: la Police démantèle un réseau de 07 faussaires

A.T et S.M.S ainsi que 05 autres personnes séjournent actuellement à la citadelle du silence. On leur reproche d’être impliqués dans une sombre histoire de trafic de pièces d’état civil entretenu entre Thiaroye et Guinaw rails. Mais les hommes du Commissaire Dame Touré ont mis fin à leurs agissements en les expédiant à la Maison d’arrêt et de correction de Reubeuss.



Il y a quelques jours, une dame A.T s’est présentée au Commissariat de Guinaw rails pour le dépôt d’une carte nationale d’identité. La dame remet les documents requis dont un extrait de naissance. Mais l’agent en charge des dépôts fait le contrôle et constate aussitôt des anomalies sur le dossier. Il révèle que l’extrait de naissance est établi par la Commune de Guinaw rails Nord avec comme année de naissance 1990. Or, cette commune n’a été créée qu’en 1996, relate « L’AS ».



Cueilli pour faux extrait de naissance, la dame A.T avoue aux enquêteurs avoir décaissé la somme de 25.000 Fcfa pour l’obtention du faux document administratif auprès d’un certain S.M.S établi à Thiaroye qui, à son tour, l’a mise en rapport avec les nommés Y.S et C.N pour lui faciliter le dépôt de la Carte Nationale d’identité. L’enquête a permis l’arrestation d’autres faussaires.



Interpellés par la Brigade de recherches, tous les 7 faussaires ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture authentique et publique, ou complicité pour d’autres.