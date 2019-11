Hausse du prix de l'électricité: les associations de la société civile maintiennent leur marche malgré le désaccord avec le préfet de Dakar

Les associations de la société civile sénégalaise, à avoir les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS), les Gilets rouges, Sénégal Notre Priorité, Nittu Dëgg des valeurs et le FRAPP informent l'opinion du maintien de la marche du vendredi et invitent les citoyens à se mobiliser pour exiger que le président de la République annule la hausse du prix de l’électricité.



Dans un communiqué transmis à PressAfrik, elles expliquent que le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a reçu ce jeudi 28 novembre à sa demande un des signataires de la lettre l'informant de la marche du vendredi 29 novembre allant de la place de l'obélisque au palais présidentiel.



Le préfet de Dakar leur a proposé de tenir la marche de la place de l'obélisque à la RTS. Ce que leur représentant a refusé. Faisant preuve d'ouverture et de bonne volonté, elles ajoutent que leur représentant a fait la proposition au préfet de Dakar de tenir la manifestation devant la direction générale de la Senelec. Le préfet de Dakar a rejeté cette proposition.



C’est pourquoi, ces associtions disent maintenir la marche pour pousser Macky Sall à annuler cette mesure anti- démocratique et impopulaire d'augmentation du prix de l'électricité. À cet effet, une lettre adressée au président de la république sera déposée au palais présidentiel, disent les manifestants.