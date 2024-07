Hlm Las Palmas : largué par sa copine, l'ancien militaire menace de diffuser sa vidéo obscène et tombe pour détention de chanvre

Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar) a jugé hier vendredi, un cas passionnel d'une idylle amoureuse qui a tourné en eau de boudin. L'histoire oppose l'ancien militaire, M.B., à sa copine S.M.



Selon l’Observateur, l’ancien militaire, d'une jalousie maladive, ne supporte pas que d'autres hommes posent les yeux sur sa petite amie. En atteste la brouille qui les a mis aux prises il y a quelques semaines. M.B. constate que sa copine S.M. reçoit des hommes chez elle en son absence.



Pis, celle-ci sort souvent la nuit pour revenir tard M. B. s'en ouvre à sa copine qui lui répond très mal. Il s'ensuit une vive dispute. Le couple finit par se déchirer. Sous le coup de la colère, S.M. somme M. B. de ne plus s'occuper de ses affaires. Il en sera ainsi jusqu'au samedi 20 juillet dernier, quand M. B. débarque en pleine nuit chez son ex. Il la retrouve en compagnie de ses enfants et commence à lui poser des questions sur ses fréquentations.



S.M. qui était au téléphone, choisit alors de le planter sur les lieux et sort de la maison pour une destination inconnue. L'ancien militaire se charge alors de tenir compagnie aux enfants de son ex, attendant le retour de celle-ci qui ne se pointera que vers 1 heure du matin.



Et comme pour aggraver les choses, M.B. remarque que son ex a été ramenée par un automobiliste. Très en colère, il dévale les escaliers, se rue sur son ex et l'interpelle.



Le ton monte et M.B. déverse son courroux sur la demoiselle, violentée à souhait. Il lui assène un violent coup à la tempe, avant de lui arracher sa perruque, son téléphone portable et des cadeaux qu'il lui avait offerts.



Toutefois, après toute une nuit passée à ressasser son acte, l'ancien militaire qui réalise qu'il a commis une grosse bévue, décide de rapporter les cadeaux et autres objets appartenant à S.M.



Cependant, il va passer le clair de son temps à harceler son ex, à travers des messages WhatsApp. Sentant que la jeune femme avait définitivement tourné la page de leur idylle, M.B. se saisit comme arme d'une vidéo intime qu'il avait prise d'elle et la balance à S.M. L'instant d'après il se met à menacer de la diffuser, au cas où elle s'aventurerait à vouloir l'humilier à nouveau. Il en fait de nombreuses captures d'écran et les publie sur le compte Tik-Tok de son ex.



L’odeur du chanvre indien et la perquisition



Prise de court par la tournure des choses, S.M. s'empresse de porter plainte lundi dernier, au poste de police de Golf, pour injures publiques, collecte illicite de données à caractère personnel... Munis de la plainte, des agents de police se rendent au domicile de l'ancien militaire pour lui notifier sa convocation à la police, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Seulement, au moment de quitter les lieux, l'attention des policiers est attirée par un amas de cendres suspect dans un décor désordonné d'une vieille table. Après vérification, leur odorat est attiré par des senteurs qui ne leur sont pas inconnues. La décision est alors prise de perquisitionner les lieux. C'est ainsi que les limiers vont mettre la main sur un imposant cornet de chanvre. M. B. est arrêté et conduit au poste de police.



Face aux enquêteurs, il peine à convaincre et sera enfoncé par l'amoncellement des faits à lui reprochés. Il est déféré au parquet le 23 juillet dernier et placé sous mandat de dépôt.



Jugé hier vendredi, en flagrant délit, il reconnaît avoir arraché la perruque, le téléphone portable et le ventilateur qu'il avait offert à sa dulcinée au plus fort de leur idylle, mais se justifie par un excès de colère face à une femme qu'il qualifie de frivole.



Non convaincu par ses allégations, le parquet lui demande ce qu'il comptait réellement faire avec la vidéo obscène envoyée à la partie civile M.B. avance la thèse d’une blague.



Il sera aussitôt démenti par la jeune dame qui ignorait l'existence de ce film obscène. L'avocat de la défense va plaider la clémence du tribunal qui a mis l'affaire en délibéré au 31 juillet prochain.