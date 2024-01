Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : Mouvement d'humeur des travailleurs pour 72 heures

Les travailleurs de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye renoue avec leur mouvement d'humeur. Cette fois ci ils comptent chambouler les services durant trois jours, à compter de ce lundi 29 janvier 2024. Ils dénoncent une mauvaise gestion et des conditions de travail inhumaines. Les blouses blanches révèlent que la radio de l'hôpital est à l'arrêt, tout comme la chirurgie oculaire et l'urologie.



Pour l’heure, aucune mesure n'a été prise pour trouver une solution à cette situation. Les grévistes annoncent une conférence de presse dans les prochains jours pour dénoncer la crise que traverse la structure.



Ils interpellent également les autorités du ministère de la Santé afin que des décisions idoines soient prises pour sauver l'établissement et exigent l'envoi d'inspecteurs et d'auditeurs pour une évaluation de l'hôpital Roi Baudouin dans les plus brefs délais.