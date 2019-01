Il n'y a pas eu de mort dans l'explosion de l'usine Indel de Diamniadio

Il n'y a pas eu mort d'homme dans l'explosion survenue à l'usine de productions d'aliments pour bétail de Diamniadio, Indel. Il y a eu six blessés graves qui ont été acheminés à l’hôpital de Grand Yoff et d’importants dégâts matériels. L'accident dont la cause n'est pas encore connue, s'est produit ce jeudi 10 janvier 2018 vers 10 heures, si l'on croit un témoin qui était sur place



A noter que la gendarmerie a quadrillé les lieux, empêchant les populations de s'approcher du théâtre de la tragédie. Une enquête a été diligentée pour connaître les causes du drame.



Source : senemedia