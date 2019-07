Inhumation Tanor Dieng: le véhicule présidentiel prend feu, Macky et IBK évacués

Encore plus de peur dé que mal avec le véhicule présidentiel. Alors que le cortège a quitté le pavillon présidentiel de l’aéroport AIBD pour Nguéniène 87km de Dakar, dans le département de Mbour, pour les besoins de l’inhumation de Ousmane Tanor Dieng, le moteur de la voiture qui transportait les chefs du Sénégal et du Mali a pris feu.



Sous l'effet de la chaleur, le véhicule du président Macky Sall, à bord duquel il était avec le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keita, a pris feu ce mercredi à l'entrée du village du défunt secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng. Les deux hommes sont sortis indemnes pour prendre une autre voiture.



Le cortège a ainsi poursuivi son chemin après cet incident où de très fortes délégations gouvernementales, diplomatiques, religieuses, coutumières et autres l’attend pour la prière mortuaire à la grande mosquée avant l’enterrement d’un des plus grand commis de l’Etat.



Ousmane Tanor Dieng est décédé suite à une relative longue maladie à Bordeaux où il était hospitalisé depuis mi-avril. Il est mort à l'âge de 72 ans après avoir occupé plusieurs postes clés à la tête de l’Etat du Sénégal de Léopold Sedar Senghor en passant par Abdou Diouf et Macky Sall.