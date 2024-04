VDN3 : un camion se renverse et fait 1 mort

Une terrible journée pour le secteur du transport. Un accident est survenu vers les coups de 12 heures au rond -point EMG, avec comme triste bilan 13 blessés légers, 10 dans un état grave et 1 mort. Un autre drame pareil vient de se passer à hauteur de Malika-Plage sur la VDN 3. Cet accident d'après les témoins reste très spectaculaire. Car il s'agit d'un camion qui s'est renversé et de tout son long couché à travers les deux voies. Ainsi, l'on signale un blessé grave et beaucoup de dégâts matériels.



A noter que vers la fin de la semaine dernière, c'est un autre drame d'une extrême violence qui a eu lieu à Yamong, à quelques kilomètres de Koungheul ( centre -est environ 200 km de Dakar, dans la région de Kaffrine). Ce drame de la route avait fait 14 morts, 10 blessés graves et 44 légers.