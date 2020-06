Inhumation d'une dame déclarée morte du covid19 à Touba: des membres de sa famille arrachent le corps de mains des sapeurs-pompiers

Une confusion sur la dépouille d’une victime décédée de Covid-19 à Touba, une ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar, a failli tourné au vinaigre. Des membres de la famille de la défunte se sont opposés à ce que les sapeurs-pompiers enterrent le corps comme l’exige le protocole sanitaire au motif qu’elle n’est pas morte de coronavirus. Les faits ont lieu dans la nuit du samedi 06 au dimanche 07 juin 2020.



Selon Source A, ils ont arraché le corps des mains des soldats du feu pour procéder à la toilette mortuaire. Conséquence, ils ont découvert, à leur grande surprise, que l'hôpital Matlaboul Fawzayni où était gardé le corps sans vie de la défunte, avait fait une erreur et leur avait remis la dépouille d’une autre personne.



Selon le journal, ils ont aussitôt pris d’assaut l’hôpital pour arracher des tiroirs de la morgue leur vraie dépouille. Ils vont finalement procéder à la toilette mortuaire et l'enterrer calmement.