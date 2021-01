Inter : un changement de nom et de logo dans les prochains mois

Ces dernières années, nombreux sont les clubs à changer d’identité visuelle et de nom pour s’internationaliser. En Italie, il y a déjà 4 ans, la Juventus changeait d’écusson. Il semblerait que l’Inter en fasse de même dans les prochains mois.



Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport , l’Inter Milan va changer de nom et de logo. Le club va cesser de s’appeler « Internazionale ». Pour marquer le lien important avec la ville de Milan et avoir un meilleur développement à travers le monde, dès le début du mois de mars, le club s'appellera « Inter Milano ». Les lettres I et M devraient être mis en avant dans le futur logo. La formule « Football Club Internazionale Milano », que les supporters avaient adopté disparaîtra. Le but pour les propriétaires est d’exploiter le potentiel de la marque « Milan » en ces temps difficiles financièrement. Autre changement à prévoir, le sponsor. Pirelli devrait laisser sa place à Evergrande sur les futurs maillots des Nerrazzuri.