Italie: un Sénégalais arrêté pour contrefaçon avec une saisie de marchandises estimée à 20 000 euros

À Rimini (Italie), la police locale a démantelé une boutique clandestine de contrefaçon opérant depuis un appartement situé dans le quartier de la Via della Fiera. À la tête de cette opération, un Sénégalais de 55 ans, arrêté pour possession et vente de marchandises contrefaites.



Selon Les Echos, les policiers ont découvert près de 400 vestes et doudounes contrefaites, imitant des marques prestigieuses comme Stone Island, Armani, Nike et Colmar, ainsi que 394 autres produits de marques internationales, tous saisis. L’ensemble des marchandises, destinées au marché clandestin, était estimé à plus de 20 000 euros.



Cette découverte découle d’une enquête initiale sur un réseau de trafic de drogue, qui a conduit les autorités à cet appartement sous-loué à sept personnes (deux étrangers et cinq Italiens).



Selon Les Echos, les locataires ont également écopé d'une amende de 1 000 euros pour ne pas avoir déclaré les sous-locations.

Le Sénégalais est actuellement en garde à vue, en attendant une audience prévue cette semaine.