JO 2024 : le Maroc bat finalement l'Argentine au terme d'une fin de match confuse

Le premier match du tournoi olympique de football masculin a été interrompu suite à plusieurs incidents. Il a repris deux heures plus tard et le Maroc s'est imposé.



Le Maroc a battu l'Argentine (2-1), mercredi à Saint-Etienne, en match comptant pour le premier tour du tournoi olympique de football, après deux heures d'interruption consécutives à des incidents et un but égalisateur argentin contesté.

Au retour des joueurs sur le terrain, devant des tribunes vides, l'arbitre a annulé le but égalisateur et le match a brièvement repris, se terminant sur la victoire (2-1) du Maroc.



Envahissement du terrain



Juste avant l’interruption, au bout des arrêts de jeu, une vingtaine de supporters du Maroc avaient envahi le terrain du stade de Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne. Des bouteilles et gobelets ont aussi été lancés, contraignant l'arbitre à inviter les joueurs à regagner les vestiaires. Les Argentins venaient alors d'égaliser (2-2).



Les deux équipes ont bien quitté le terrain, mais la fin du match n'a pas été sifflée. Pendant deux heures, le site officiel des JO a indiqué que la rencontre était toujours interrompue.



Des sifflets contre l'Argentine



Cristian Medina a inscrit le deuxième but des hommes de Javier Mascherano après deux ballons contrés et deux tirs sur la transversale (90+16). Un but finalement refusé pour un hors jeu.



La rencontre a aussi été marquée par des sifflets à l'encontre des joueurs argentins.