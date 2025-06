Bateau pour Gaza intercepté: la France demande de permettre le retour des ressortissants «dans les plus brefs délais»

Plusieurs responsables de la gauche française avaient auparavant dénoncé le «silence» des dirigeants européens dont le président français, après l'interception dans la nuit par les autorités israéliennes du bateau Madleen qui tentait de rallier Gaza. L'eurodéputée française Rima Hassan et la militante Greta Thunberg étaient à bord.

Emmanuel Macron «a demandé de permettre, dans les plus brefs délais, le retour en France» des six ressortissants français à bord d'un bateau transportant des militants pro-palestiniens et de l'aide humanitaire en direction de Gaza, intercepté par les autorités israéliennes, a déclaré, lundi 9 juin, l'Elysée.