JO Tokyo 2021: les athlètes non-vaccinés seront soumis à des conditions « extrêmement difficiles »

Les sportifs participant aux JO de Tokyo dans six mois et qui ne seront pas vaccinés devront composer avec des conditions "extrêmement difficiles", a prévenu ce lundi Denis Masseglia, le président du comité national olympique et sportif français (CNOSF).



Selon RMC Sport, Denis Masseglia, qui s'est entretenu vendredi en visio-conférence avec le président du CIO Thomas Bach, a évoqué pour les sportifs non-vaccinés "une forme de quarantaine, de quinzaine" une fois sur place au Japon, "où il faudra faire des tests matin et soir".