JO Tokyo - Judo : Riner se console avec le bronze

Le bronze pour Teddy Riner ! Après sa défaite en quart de finale et son succès en repêchage, Teddy Riner, 32 ans, a battu le Japonais Hisayoshi Harasawa au golden score dans le combat pour la 3eme place dans la catégorie des +100kg.



Après deux médailles d’or olympiques et une médaille de bronze, il remporte encore une médaille de bronze et offre à la France sa 13eme breloque depuis le début de ces Jeux olympiques de Tokyo, rapporte RMC Sport .