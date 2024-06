José Mourinho officiellement présenté à Fenerbahçe devant une foule immense

José Mourinho a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Fenerbahçe et a pu compter sur un accueil spécial. Le club du quartier stambouliote de Kadıköy a organisé une cérémonie spéciale sur le terrain dans son propre stade Şükrü Saracoğlu, à laquelle ont assisté des milliers de supporters.



Tout au long de la journée de dimanche, Fenerbahçe a pris d'assaut les médias sociaux avec des photos et des vidéos de José Mourinho se rendant à Istanbul et explorant immédiatement la ville à travers le Bosphore et dans les airs.



"Bonjour à tous, je voudrais commencer par vous remercier pour tout votre amour", a déclaré Mourinho lors de la présentation, qui peut être visionnée dans son intégralité ici. "L'amour que j'ai ressenti dès que mon nom a été associé à Fenerbahçe. Normalement, un entraîneur est aimé après les victoires. Dans le cas présent, je me sens aimé avant ces victoires. C'est une grande responsabilité pour moi, à travers laquelle je sens, et pour laquelle je vous promets, que j'appartiens à cette famille, que ce maillot est ma peau".



Mourinho a signé son contrat aux côtés du président Ali Koç et devant des milliers de supporters en déplacement. Le "Special One" a été accueilli par sa propre chanson, un voleur de terrain a reçu une photo et un grand sourire de Mourinho en guise de remerciement, et un tour d'honneur a été effectué le long des tribunes bien remplies. Le Portugais a également réchauffé la foule en agitant le maillot de Fenerbahçe et a fouetté le public à plusieurs reprises.



Mourinho, 61 ans, était sans club depuis janvier 2024 après son licenciement de l'AS Roma et a été annoncé comme nouvel entraîneur de Fenerbahçe samedi soir, pendant la finale de la Ligue des champions.