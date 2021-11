Kaffrine: un automobiliste qui convoyait une cargaison de médicaments frauduleux fonce sur deux gendarmes

Le commandant de la brigade de gendarmerie de Kaffrine et son adjoint ont échappé de justesse à une tentative de meurtre. Un automobiliste qui convoyait des médicaments frauduleux et qui voulait échapper à leur contrôle, a foncé droit sur eux.



D’après des sources de L’Observateur, l’incident s’est produit hier, lundi, aux environs de15 heures, à l’entrée de la commune de Kaffrine, sur la route desservant la Gambie. Les pandores érigent un dispositif de contrôle routier. La raison de ce déploiement, confient nos sources, fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un véhicule convoyant une cargaison de médicaments frauduleux, en provenance de la Gambie.



Mieux, l’information reçue par les gendarmes précise que le véhicule en question transporterait des armes. Munis de ces renseignements précieux, les hommes du commandant Baldé élaborent un dispositif de surveillance.



Les gendarmes aperçoivent leur cible roulant à grande-vitesse. Sommé de se garer sur le bas-côté, il appuie sur l’accélérateur et fonce sur le barrage. L’officier de police judiciaire embarque dans son véhicule et se lance aux trousses du chauffard. Un barrage érigé à hauteur du pont de Kaffrine, un passage obligé pour le chauffard, qui sera identifié sous le nom de M.Wéllé.



Le suspect fonce et percute le véhicule à bord duquel se trouvaient le commandant et son adjoint qui, blessé au front, aux bras, seront évacué à l’hôpital régional de Kaffrine.

Après avoir arrêté le chauffeur, les gendarmes qui ont perquisitionné son véhicule, découvrent une importante cargaison de médicament frauduleusement acquis, estimée à plusieurs millions de F Cfa.