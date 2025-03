Kaolack : deux hyènes sauvées d'un trafic illégal, un braconnier et ses complices interpelés

Deux hyènes, visiblement maltraitées et originaires des îles du Saloum, ont été interceptées par le Commissariat central de Kaolack (centre). Les animaux, apeurés et enchaînés de la tête aux pattes, étaient détenus par un présumé braconnier et trafiquant, arrêté en flagrant délit avec trois complices.



Cette intervention a été menée par les agents des Parcs nationaux, en collaboration avec la Brigade de recherche de la Sûreté urbaine et le projet Eagle, dédié à la lutte contre le trafic de faune sauvage. L’opération s’inscrit dans une démarche plus large visant à endiguer la détention, la circulation et la commercialisation illégale d’animaux sauvages.



Les suspects, placés en garde à vue, ont été interrogés par la police et les services des Parcs nationaux. Ils seront prochainement déférés devant le parquet du Tribunal de grande instance de Kaolack, où ils risquent des amendes substantielles et des peines d’emprisonnement pour braconnage dans les réserves sénégalaises et tentative de vente illicite. Le Libération, il est important de rappeler que « nul ne peut prélever un animal sauvage au Sénégal sans autorisation préalable des Parcs nationaux ou des Eaux et Forêts ».



Souvent victimes d’une réputation injustifiée, les hyènes sont pourtant des animaux intelligents et sociaux, vivant en groupes familiaux structurés. « Elles confient leurs petits à des pouponnières gardées par une vieille tante pendant que les adultes chassent », expliquent les spécialistes de la faune. Malgré leur rôle écologique crucial, elles font l’objet d’un braconnage intensif au Sénégal, notamment en raison de leurs prétendus pouvoirs mystiques et de la demande du marché international illégal.



Dans la région du Sine-Saloum, les hyènes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre écologique et contribuent à l’économie locale grâce au tourisme. « De nombreux visiteurs rêvent d’observer cet animal atypique ou d’entendre son cri nocturne depuis leur hébergement en brousse », souligne le journal.



Face à ces enjeux, la note d’information insiste sur l’importance de préserver ces espèces dans leur milieu naturel : « Il est essentiel de respecter et de protéger les hyènes, en les maintenant dans leur environnement naturel pour préserver cet équilibre fragile et soutenir le développement touristique. »